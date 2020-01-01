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Свитолина обновила рекорд Украины по количеству побед на мэйджорах

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Успешный старт на Australian Open позволил Элине Свитолиной стать рекордсменкой Украины.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина обновила национальный рекорд по количеству побед в основных сетках турниров Большого Шлема.

После победы над Юлией Путинцевой из Казахстана в третьем раунде Australian Open на счету Свитолиной уже 66 побед в матчах основных сеток четырех самых престижных теннисных турниров.

Предыдущий рекорд в 63 победы принадлежал Андрею Медведеву.

Напоминаем, что завтра Элина Свитолина сыграет матч четвертого раунда Australian Open против американской теннисистки Джессики Пегулы, которую в этом году уже обыгрывала на турнире WTA в Абу-Даби.

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Теги: WTA, Элина Свитолина, рекорд
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