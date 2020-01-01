Сачко стартовал с победы в квалификации Челленджера в Чили

Украинец выиграл в первом раунде квалификации.

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в первом раунде квалификации турнира АТР серии Челленджер в чилийском Консепсьоне.

Соперником Сачко в первом матче был чилийский теннисист Мигель Перейра без рейтинга АТР, которого украинец обыграл в двух сетах практически без проблем, отдав в общей сложности четыре гейма. В первых трех геймах первого сета соперники обменялись не реализованными брейк-пойнтами, а потом Сачко полностью доминировал и довел матч до победы.

За матч украинец подал один эйс против нуля, сделал две двойные ошибки против четырех и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11 против двух из трех у Перейры.

Во втором раунде квалификации Челленджера в Чили Виталий Сачко сыграет против победителя матча между аргентинцами Камило Карабелли и Мариано Кестелбоймом, 349-м и 530-м номерами мирового рейтинга.