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Сачко стартовал с победы в квалификации Челленджера в Чили

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Украинец выиграл в первом раунде квалификации.
Виталий Сачко
Виталий Сачко
Getty Images

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в первом раунде квалификации турнира АТР серии Челленджер в чилийском Консепсьоне.

Соперником Сачко в первом матче был чилийский теннисист Мигель Перейра без рейтинга АТР, которого украинец обыграл в двух сетах практически без проблем, отдав в общей сложности четыре гейма. В первых трех геймах первого сета соперники обменялись не реализованными брейк-пойнтами, а потом Сачко полностью доминировал и довел матч до победы.

За матч украинец подал один эйс против нуля, сделал две двойные ошибки против четырех и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11 против двух из трех у Перейры.

Во втором раунде квалификации Челленджера в Чили Виталий Сачко сыграет против победителя матча между аргентинцами Камило Карабелли и Мариано Кестелбоймом, 349-м и 530-м номерами мирового рейтинга.

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Теги: АТР, Челленджер, Виталий Сачко
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