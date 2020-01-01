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Марченко стал чемпионом Челленджера в Италии

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В финале Илья Марченко обыграл экс-первую ракетку мира Маррея.
Илья Марченко
Илья Марченко
facebook.com/tennislabbiella

Украинский теннисист Илья Марченко стал чемпионом турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

В финальном матче соперником Марченко был шотландец Энди Маррей, экс-первая ракетка мира. Украинец уверенно выиграл первый сет со счетом 6:2. При этом второй гейм Маррей выиграл после того, как украинский теннисист создал брейк-пойнт, который не смог реализовать.

Во втором сете щотландский теннисист смог выиграть четыре гейма, однако два из них, третий и девятый, снова после того, как Марченко создал брейк-пойнты. Тем не менее, Марченко смог выиграть сет со счетом 6:4.

Чемпионский титул в Бьелле стал для Ильи Марченко восьмым в турнирах АТР серии Челленджер в одиночном разряде. В последний раз перед этим украинец становился чемпионом Челленджера в сентябре 2019 года в казахстанском Нур-Султане.

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Теги: АТР, Челленджер, Илья Марченко, Энди Маррей
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