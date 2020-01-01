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Оливия Гадецки — София Кенин: видеообзор матча турнира WTA в Австралии

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Четвертая ракетка мира неожиданно уступила молодой теннисистке без рейтинга.

Оливия Гадецки
Оливия Гадецки
Getty Images

Четвертая ракетка мира София Кенин неожиданно уступила в трех сетах со счетом 2:6, 7:6, 6:4 молодой австралийской теннисистке без рейтинга WTA Оливии Гадецки.

В этом матче австралийка подала 12 эйсов против трех, сделала пять двойных ошибок против шести и реализовала два брейк-пойнта из 12 против трех из 17 у Кенин.

Оливия Гадецки стала первой за почти четверть века спортсменкой без рейтинга WTA, которая смогла обыграть теннисистку из первой мировой десятки.

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Теги: WTA, София Кенин
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