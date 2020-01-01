Кенин неожиданно уступила теннисистке без рейтинга на турнире в Австралии

Американка уступила 18-летней австралийке Оливии Гадецки.

Американская теннисистка София Кенин неожиданно потерпела поражение на старте турнира WTA Philip Island Trophy в австралийском Мельбурне.

Соперницей четвертой ракетки мира была 18-летняя австралийская теннисистка Оливия Гадецки, у которой нету одиночного рейтинга WTA. В матче против этой спортсменки Кенис смогла выиграть только первый сет со счетом 6:2, не реализовав четыре брейк-пойнта уже в первом гейме.

А втором и третьем сете молодая австралийка смогла выравнять игру. Второй сет Гадецки забрала на тай-брейке, до которого могла и не доводить — в 10-м и 12-м геймах она не реализовала в общей сложности пять брейк-пойнтов. После этого в третьем сете при счете 3:3 уже Кенин не реализовала пять брейк-пойнтов в шестом гейме. Четвертый гейм американка выиграла, однако дальше три гейма подряд забрала Гадецки.

В последний раз спортсменка без рейтинга WTA обыгрывала теннисистку из первой мировой десятки почти 25 лет назад — в 1997-м году хорватка Мирьяна Лучич-Барони вытграла у Аманды Кетцер из ЮАР полуфинал домашнего турнира в Боле.