Джокович: Если бы это был не турнир Большого Шлема — я бы не играл

Первая ракетка мира прокомментировал ситуацию со своей травмой.

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о состоянии своего здоровья после матча Australian Open против канадского теннисиста Милоша Раонича.

По словам Джоковича, он пока еще не знает, насколько серьезна травма, поскольку принимает обезболивающие.

«Мне сильно помогли обезболивающие. Я принял столько таблеток, сколько можно было. Это интересная ситуация, потому что мы не знаем, насколько серьезная у меня травма, потому что боль заглушают лекарства. Я могу как и усугубить ситуацию, так дела и могут пойти на поправку.

Вчера я не тренировался и старался использовать максимум времени для восстановления. Если бы это был какой-либо другой турнир, а не турнира Большого Шлема, я бы точно не играл» - приводит слова первой ракетки мира Большой теннис Украины.

Напоминаем, что победа над Раоничем стала для Джоковича юбилейной, трехсотой в основных сетках мэйджоров.