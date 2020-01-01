Переключиться на мобильную версию

Джокович: Если бы это был не турнир Большого Шлема — я бы не играл

Комментариев: 0
Первая ракетка мира прокомментировал ситуацию со своей травмой.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о состоянии своего здоровья после матча Australian Open против канадского теннисиста Милоша Раонича.

По словам Джоковича, он пока еще не знает, насколько серьезна травма, поскольку принимает обезболивающие.

«Мне сильно помогли обезболивающие. Я принял столько таблеток, сколько можно было. Это интересная ситуация, потому что мы не знаем, насколько серьезная у меня травма, потому что боль заглушают лекарства. Я могу как и усугубить ситуацию, так дела и могут пойти на поправку.

Вчера я не тренировался и старался использовать максимум времени для восстановления. Если бы это был какой-либо другой турнир, а не турнира Большого Шлема, я бы точно не играл» - приводит слова первой ракетки мира Большой теннис Украины.

Напоминаем, что победа над Раоничем стала для Джоковича юбилейной, трехсотой в основных сетках мэйджоров. 

Поделись:
Теги: АТР, Australian Open, Новак Джокович
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь