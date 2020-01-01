Джокович: Если бы это был не турнир Большого Шлема — я бы не играл
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о состоянии своего здоровья после матча Australian Open против канадского теннисиста Милоша Раонича.
По словам Джоковича, он пока еще не знает, насколько серьезна травма, поскольку принимает обезболивающие.
«Мне сильно помогли обезболивающие. Я принял столько таблеток, сколько можно было. Это интересная ситуация, потому что мы не знаем, насколько серьезная у меня травма, потому что боль заглушают лекарства. Я могу как и усугубить ситуацию, так дела и могут пойти на поправку.
Вчера я не тренировался и старался использовать максимум времени для восстановления. Если бы это был какой-либо другой турнир, а не турнира Большого Шлема, я бы точно не играл» - приводит слова первой ракетки мира Большой теннис Украины.
Напоминаем, что победа над Раоничем стала для Джоковича юбилейной, трехсотой в основных сетках мэйджоров.
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