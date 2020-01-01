Новак Джокович — Милош Раонич: Видеообзор матча Australian Open

Первая ракетка мира одержал свою юбилейную победу на мэйджорах.

Новак Джокович Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл в четырех сетах со счетом 7:6, 4:6, 6:1, 6:4 Милоша Раонича из Канады в матче четвертого раунда Australian Open.

За матч Джокович подал десять эйсов против 26 и реализовал три брейк-пойнта из 11 против одного из трех у Раонича. Также оба теннисиста сделали по три двойные ошибки.

Эта победа стала для Джоковича юбилейной, трехсотой в основных сетках турниров Большого Шлема.

В следующем матче первый номер посева сыграет против теннисиста из Германии Александра Зверева, обыгравшего другого серба Душана Лайовича.