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Джокович одержал свою 300-ю победу в основных сетках мэйджоров

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Серб обыграл канадского теннисиста Раонича в матче Australian Open.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в четырех сетах со счетом 7:6, 4:6, 6:1, 6:4 над Милошем Раоничем в матче четвертого тура Australian Open.

В первом сете спортсмены по очереди выигрывали геймы на своих подачах. Джокович при этом не реализовал два брейк-пойнта. При счете 6:6 первый номер посева выиграл тай-брейк и сет со счетом 7:6.

Вторая партия также прошла в равной борьбе, однако Раонич смог реализовать брейк-пойнт и этого преимущества ему хватило для победы со счетом 4:6. Тем не менее, первая ракетка мира смог практически без проблем забрать третий сет, отдав лишь один гейм, а в четыертой партии снова была равная борьба, которая завершилась победой Джоковича. Серб при счете 3:4 выиграл три гейма подряд, хоть и не смог реализовать один брейк-поинт.

Эта победа стала для Джоковича юбилейной, 300-й в основных сетках турниров Большого Шлема.

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Теги: АТР, Australian Open, Новак Джокович, Милош Раонич
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