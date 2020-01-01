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Симона Халеп — Ига Швентек: видеообзор матча Australian Open

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Румынка отыгралась после проигрыша первого сета.

Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:1, 6:4 над полькой Игой Швентек в матче четвертого раунда Australian Open.

За этот матч Халеп подала три эйса против двух и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти против двух из трех у Швентек. Также обе спортсменки совершили по одной двойной ошибки.

В следующем матче Симона Халеп сыграет против экс-первой ракетки мира, американки Серени Уильямс, которая обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

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Теги: WTA, Australian Open, Симона Халеп, Ига Швентек
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