Симона Халеп — Ига Швентек: видеообзор матча Australian Open

Румынка отыгралась после проигрыша первого сета.

Симона Халеп Getty Images

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:1, 6:4 над полькой Игой Швентек в матче четвертого раунда Australian Open.

За этот матч Халеп подала три эйса против двух и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти против двух из трех у Швентек. Также обе спортсменки совершили по одной двойной ошибки.

В следующем матче Симона Халеп сыграет против экс-первой ракетки мира, американки Серени Уильямс, которая обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко.