Серена Уильямс — Арина Соболенко: видеообзор матча Australian Open

Экс-первой ракетке мира для победы понадобились три сета.

Серена Уильямс Getty Images

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс в трех сетах обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счетом 6:4, 2:6, 6:4 в матче четвертого раунда Australian Open.

За этот матч Уильямс подала девять эйсов против четырех, совершила восемь двойных ошибок против четырех и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти против четырех из 11 у Соболенко.

Следующей соперницей Уильямс стала второй номер посева Симона Халеп из Румынии, которая также в трех сетах обыграла польскую теннисистку Игу Швентек.