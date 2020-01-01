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Серена Уильямс — Арина Соболенко: видеообзор матча Australian Open

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Экс-первой ракетке мира для победы понадобились три сета.

Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс в трех сетах обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счетом 6:4, 2:6, 6:4 в матче четвертого раунда Australian Open.

За этот матч Уильямс подала девять эйсов против четырех, совершила восемь двойных ошибок против четырех и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти против четырех из 11 у Соболенко.

Следующей соперницей Уильямс стала второй номер посева Симона Халеп из Румынии, которая также в трех сетах обыграла польскую теннисистку Игу Швентек.

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Теги: WTA, Australian Open, Серена Уильямс, Арина Соболенко
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