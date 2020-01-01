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Александр Зверев — Душан Лайович: видеообзор матча Australian Open

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Теннисист из Германии одержал уверенную победу в четвертом раунде австралийского мэйджора.

Александр Зверев
Александр Зверев
Getty Images

Немецкий теннисист Александр Зверев в трех сетах со счетом 6:4, 7:6, 6:3 обыграл серба Душана Лайовича в матче четвертого раунда Australian Open.

За матч Зверев подал 15 эйсов против одного, сделал три двойные ошибки против двух и выиграл четыре брейк-пойнта из четырнадцати против двух из трех у Лайовича.

Следующим соперником Александра Зверева на Australian Open будет первая ракетка мира и первый номер посева Новак Джокович, который в четырех сетах обыграл канадского теннисистка Милана Раонича.

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Теги: АТР, Australian Open, Александр Зверев, Душан Лайович
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