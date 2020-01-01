Григор Димитров — Доминик Тим: видеообзор матча Australian Open

Болгарский теннисист неожиданно обыграл третьего номера посева.

Григор Димитров Getty Images

Болгарский теннисист Григор Димитров неожиданно одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:0 в матче четвертого раунда Australian Open против третьего сеяного, австрийца Доминика Тима.

За матч болгарин подал десять эйсов против двух, совершил одну двойную ошибку против двух и выиграл семь брейк-пойнтов из 15 против двух из семи у австрийского теннисиста.

Следующим соперником Димитрова будет россиянин Аслан Карацев, который в пяти сетах обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Аляссима.