Григор Димитров — Доминик Тим: видеообзор матча Australian Open
Болгарский теннисист неожиданно обыграл третьего номера посева.
Болгарский теннисист Григор Димитров неожиданно одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:0 в матче четвертого раунда Australian Open против третьего сеяного, австрийца Доминика Тима.
За матч болгарин подал десять эйсов против двух, совершил одну двойную ошибку против двух и выиграл семь брейк-пойнтов из 15 против двух из семи у австрийского теннисиста.
Следующим соперником Димитрова будет россиянин Аслан Карацев, который в пяти сетах обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Аляссима.
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