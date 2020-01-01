Переключиться на мобильную версию

Григор Димитров — Доминик Тим: видеообзор матча Australian Open

Комментариев: 0
Болгарский теннисист неожиданно обыграл третьего номера посева.

Григор Димитров
Григор Димитров
Getty Images

Болгарский теннисист Григор Димитров неожиданно одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:0 в матче четвертого раунда Australian Open против третьего сеяного, австрийца Доминика Тима.

За матч болгарин подал десять эйсов против двух, совершил одну двойную ошибку против двух и выиграл семь брейк-пойнтов из 15 против двух из семи у австрийского теннисиста.

Следующим соперником Димитрова будет россиянин Аслан Карацев, который в пяти сетах обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Аляссима.

Поделись:
Теги: АТР, Australian Open, Григор Димитров, Доминик Тим
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь