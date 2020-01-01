Зверев без проблем прошел в следующий этап Australian Open

Немецкий теннисист на Открытом чемпионате Австралии обыграл Душана Лайовича.

Седьмая ракетка мира, немец Александр Зверев преодолел барьер 1/8 финала Australian Open в лице Душана Лайовича, переиграв серба со счетом 6:4, 7:6(5), 6:3.

Поединок длился 2 часа 21 минуту. За это время 23-летний Зверев осуществил четыре брейка и 15 эйсов, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 27-й в мире Лайович два раза брал подачу соперника, совершил один эйс и две двойные ошибки.

Australian Open. 1/8 финала

Душан Лайович (Сербия, 23) — Александр Зверев (Германия, 6) 6:4, 7:6(5), 6:3.

Следующим соперников немца станет либо Новак Джокович, либо Милош Раонич.