Уильямс пробилась в четвертьфинал Australian Open

Американка повторила рекорд Крис Эверт.

23-кратная чемпионка турниров “Большого шлема“ Серена Уильямс в 1/8 финала Australian Open обыграла седьмую ракетку мира Арину Соболенко – 6:4, 2:6, 6:4.

На Australian Open этот четвертьфинал станет у американки 13-м.

Australian Open

Серена Уильямс (WTA №11) - Арина Соболенко (WTA №7) 2 - 1 (6-4; 2-6; 6-4)

Уильямс 54-й раз вышла в четвертьфинал турнира “Большого шлема“. На Australian Open она это сделала 13-й раз.

Теперь Серене предстоит сыграть с чемпионкой “Уимблдона“ Симоной Халеп (обыгравшей ее в Лондоне в финале) либо чемпионкой “Ролан Гаррос“ Игой Швентек.