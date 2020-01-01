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Уильямс пробилась в четвертьфинал Australian Open

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Американка повторила рекорд Крис Эверт.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

23-кратная чемпионка турниров “Большого шлема“ Серена Уильямс в 1/8 финала Australian Open обыграла седьмую ракетку мира Арину Соболенко – 6:4, 2:6, 6:4.

На Australian Open этот четвертьфинал станет у американки 13-м.

Australian Open 

Серена Уильямс (WTA №11) - Арина Соболенко (WTA №7) 2 - 1 (6-4; 2-6; 6-4)

Уильямс 54-й раз вышла в четвертьфинал турнира “Большого шлема“. На Australian Open она это сделала 13-й раз.

Теперь Серене предстоит сыграть с чемпионкой “Уимблдона“ Симоной Халеп (обыгравшей ее в Лондоне в финале) либо чемпионкой “Ролан Гаррос“ Игой Швентек.

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Теги: Australian Open, Серена Уильямс
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