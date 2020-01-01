Вторая ракетка мира 15-й раз вышла в 1/4 финала "Большого шлема"
Румынская теннисистка добыла очередную уверенную победу.
Вторая ракетка мира Симона Халеп на Australian Open обыграла Игу Швентек – 3:6, 6:1, 6:4.
Румынка прервала 10-матчевую серию побед Швентек на турнирах “Большого шлема“. По ходу этой серии полька выиграла 21 сет подряд, и ни в одном из ни не отдала больше четырех геймов (включая матч с Халеп на Ролан Гаррос-2020).
Australian Open. Четвертый круг
Симона Халеп (Румыния, 2) – Ига Свёнтек (Польша, 15) – 3:6, 6:1, 6:4
Халеп вышла в четвертьфинал Australian Open пятый раз, а на “Больших шлемах“ сделала это 15-й раз.
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