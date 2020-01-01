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Тим сенсационно вылетел из 1/8 финала Australian Open

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Третья ракетка мира завершает борьюу в турнире.
Доминик Тим
Доминик Тим
Getty Images

Австрийский теннисист Доминик Тим зачехлил ракетку в 1/8 финала Australian Open, проиграв болгарину Григору Димитрову со счетом 4:6, 4:6, 0:6.

Поединок длился чуть более 2-х часов. За это время Тим дважды брал подачу соперника, оформил два эйса и столько же двойных ошибок. В свою очередь, 21-я ракетка мира Димитров реализовал семь брейк-пойнтов, выполнил десять эйсов и один раз ошибся при подаче.

Australian Open. 1/8 финала 

Доминик Тим (Австрия, 3) — Григор Димитров (Болгария, 18) 0:3 (4:6, 4:6, 0:6)

После этой победы счет в личных встречах теннисистов стал – 4:3 в пользу Димитрова.
В четвертьфинале турнира в Мельбурне Димитров встретится с россиянином Асланом Карацевым.
 

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Теги: Доминик Тим, Григор Димитров, Australian Open
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