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Цуренко зачехлила ракетку в первом раунде турнира в Мельбурне

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Украинке не удалось обыграть соперницу из Румынии.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Шестая ракетка Украины Леся Цуренко вылетела в первом раунде турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне, проиграв румынке Марии Патричии Циг.

Украинка уверенно выиграла первый сет благодаря трем реализованным брейкпоинтам, однако уступила в двух последующих партиях.

В третьем сете Цуренко вела 2:0, но затем взяла всего один гейм из семи и дважды проиграла на своей подаче.

WTA. Phillip Island Trophy. Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) — Мария Патричия Циг (Румыния) 1:2 (6:2, 2:6, 3:6)

Отметим, что в основную сетку турнира Леся пробилась в статусе “лаки-лузера“, а вчера уступила немке Моне Бартель в финале квалификации.

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Теги: Леся Цуренко, Мария Патричия Циг, WTA
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