Цуренко зачехлила ракетку в первом раунде турнира в Мельбурне
Украинке не удалось обыграть соперницу из Румынии.
Шестая ракетка Украины Леся Цуренко вылетела в первом раунде турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне, проиграв румынке Марии Патричии Циг.
Украинка уверенно выиграла первый сет благодаря трем реализованным брейкпоинтам, однако уступила в двух последующих партиях.
В третьем сете Цуренко вела 2:0, но затем взяла всего один гейм из семи и дважды проиграла на своей подаче.
WTA. Phillip Island Trophy. Первый раунд
Леся Цуренко (Украина) — Мария Патричия Циг (Румыния) 1:2 (6:2, 2:6, 3:6)
Отметим, что в основную сетку турнира Леся пробилась в статусе “лаки-лузера“, а вчера уступила немке Моне Бартель в финале квалификации.
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