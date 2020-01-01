Цуренко зачехлила ракетку в первом раунде турнира в Мельбурне

Украинке не удалось обыграть соперницу из Румынии.

Шестая ракетка Украины Леся Цуренко вылетела в первом раунде турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне, проиграв румынке Марии Патричии Циг.

Украинка уверенно выиграла первый сет благодаря трем реализованным брейкпоинтам, однако уступила в двух последующих партиях.

В третьем сете Цуренко вела 2:0, но затем взяла всего один гейм из семи и дважды проиграла на своей подаче.

WTA. Phillip Island Trophy. Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) — Мария Патричия Циг (Румыния) 1:2 (6:2, 2:6, 3:6)

Отметим, что в основную сетку турнира Леся пробилась в статусе “лаки-лузера“, а вчера уступила немке Моне Бартель в финале квалификации.