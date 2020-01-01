Энди Маррей — Матиас Бурж: видеообзор матча Челленджера в Италии

Шотландский теннисист вышел в финал турнира в Бьелле.

Энди Маррей facebook.com/tennislabbiella

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей вышел в финал турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле, обыграв в полуфинале француза Матиаса Буржа со счетом 6:0, 7:5.

В этом матче шотландский теннисист подал пять эйсов против трех, не совершал двойных ошибок против трех и выиграл пять брейк-пойнтов из семи против одного из пяти у его французского оппонента.

В финале соперником Маррей будет украинский теннисист Илья Марченко, который обыграл второго номера посева, итальянца Федерико Гайо.