Маррей сыграет против Марченко в финале Челленджера в Италии

Шотландский теннисист сыграет против украинца Ильи Марченко.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей обержал уверенную победу над французом Матиасом Буржем в полуфинале турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

Шотландец всухую выиграл первый сет, не реализовав в первом гейме брейк-пойнт. Во втором сете в шестом гейме при счете 3:2 Бурж не реализовал три брейк-пойнта, а Маррей следом забрал гейм на подаче француза, одав гейм на своей. При счете 5:5 шотландец реалищовал брейк-пойнт, а потом забрал решающий гейм на сваоей подаче — 7:5

В финальном матче соперником Маррея станет украинский теннисист Илья Марченко, который ранее обыграл второго номера посева, итальянца Федерико Гайо.