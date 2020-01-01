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Марченко вышел в финал Челленджера в Италии

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Украинец в полуфинале обыграл второго номера посева.
Илья Марченко
Илья Марченко
facebook.com/tennislabbiella

Украинский теннисист вышел в финал турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле, обыграв второго сеянного,  итальянца Федерико Гайо.

В первом сете соперники выигрывали свои подачи вплоть до 11-го гейма. При этом и Марченко, и Гайо не реализовали по три брейк-пойнта. А в 12-м гейме украинский теннисист смог реализовать брейк-пойнт, выиграв все розыгрыши, и взял сет со счетом 7:5.

А во втором сете Марченко полностью доминировал, отдав лишь один гейм, при чем на своей подаче, и два брейк-пойнта.

В финале соперником Марченко может стать экс-первая ракетка мира, шотландский теннисист Энди Маррей.

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Теги: АТР, Челленджер, Илья Марченко
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