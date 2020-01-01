Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри: Видеообзор матча Australian Open

Вторая ракетка мира одержал очередную победу в австралийском мэйджоре.

Рафаэль Надаль Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 7:5 обыграл британца Кэмерона Норри в матче Australian Open.

За время матча Надаль подал семь эйсов против девяти, сделал одну двойную ошибку против четырех и реализовал пять брейк-пойнтов из 12 против единственного у Норри.

В следующем раунде Надаль сыграет против итальянского теннисиста Фабио Фоньини, который также в трех сетах обыграл австралийца Алекса де Минора.