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Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри: Видеообзор матча Australian Open

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Вторая ракетка мира одержал очередную победу в австралийском мэйджоре.

Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 7:5 обыграл британца Кэмерона Норри в матче Australian Open.

За время матча Надаль подал семь эйсов против девяти, сделал одну двойную ошибку против четырех и реализовал пять брейк-пойнтов из 12 против единственного у Норри.

В следующем раунде Надаль сыграет против итальянского теннисиста Фабио Фоньини, который также в трех сетах обыграл австралийца Алекса де Минора.

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Теги: ATP, Australia Open, Рафаэль Надаль
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