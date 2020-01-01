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Эшли Барти — Екатерина Александрова: Видеообзор матча Australian Open

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Австралийка одержала очередную двухсетовую победу на домашнем мэйджоре.

Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Австралийская теннисистка Эшли Барти в двух сетах со счетом 6:2, 6:4 обыграла россиянку Екатерину Александрову в матче третьего раунда Australian Open.

За матч Барти подала четыре эйса — столько же, сколько её соперница. Также австралийка сделала три двойные ошибки против одной и реализовала пять брейк-пойнтов из 17 против двух из трех у Александровой.

Следующей соперницей Эшли Барти будет американка Шэлби Роджерс, которая также в двух сетах обыграла эстонку Анетт Контавейт.

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