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Барти одержала уверенную победу над Александровой в матче Australian Open

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Эшли Барти продолжает уверенно идти к финалу домашнего мэйджора.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала очередную уверенную победу на турнире Australian Open.

В третьем раунде сопернице Барти была российская теннисистка Екатерина Александрова, которую австралийка обыграла в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

В первом сете первый номер посева проиграла первые два гейма, при чем во втором из них не реализовала три брейк-пойнта. После этого Барти выиграла шесть геймов подряд, однако, не реализовав еще четыре брейк-пойнта.

Во втором сете Александрова повела со счетом 4:2, однако австралийская теннисистка после этого выиграла четыре гейма подряд, но снова отдав пять брейк-пойнтов в восьмом гейме.

В четвертом раунде Эшли Барти сыграет против американской теннисистки Шелби Роджерс, которая также в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 обыграла эстонку Анетт Контавейт.

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Теги: WTA, Australian Open, Эшли Барти
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  13.02.2021, 18:15
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pусский
Грязная сука эта Барти, мячик ей в сраку!
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