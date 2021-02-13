Барти одержала уверенную победу над Александровой в матче Australian Open

Эшли Барти продолжает уверенно идти к финалу домашнего мэйджора.

Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала очередную уверенную победу на турнире Australian Open.

В третьем раунде сопернице Барти была российская теннисистка Екатерина Александрова, которую австралийка обыграла в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

В первом сете первый номер посева проиграла первые два гейма, при чем во втором из них не реализовала три брейк-пойнта. После этого Барти выиграла шесть геймов подряд, однако, не реализовав еще четыре брейк-пойнта.

Во втором сете Александрова повела со счетом 4:2, однако австралийская теннисистка после этого выиграла четыре гейма подряд, но снова отдав пять брейк-пойнтов в восьмом гейме.

В четвертом раунде Эшли Барти сыграет против американской теннисистки Шелби Роджерс, которая также в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 обыграла эстонку Анетт Контавейт.