Каролина Мухова — Каролина Плишкова: Видеообзор матча Australian Open

Экс-первая ракетка мира завершила выступления на австралийском мэйджоре.

Каролина Мухова Getty Images

Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла свою соотечественницу и тезку Плишкову в двух сетах со счетом 7:5, 7:5 в матче третьего раунда Australian Open.

В матче протьив экс-первой ракетки мира Мухова подала три эйса против шести, сделала одну двойную ошибку против десяти и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 против четырех из 12 у Плишковой.

Соперницей Муховой в четвертом раунде будет бельгийская теннисистка Элиза Мертенс, которая также в двух сетах обыграла швейцарку Белинду Бенчич 6:2, 6:1.