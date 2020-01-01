Каролина Мухова — Каролина Плишкова: Видеообзор матча Australian Open
Экс-первая ракетка мира завершила выступления на австралийском мэйджоре.
Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла свою соотечественницу и тезку Плишкову в двух сетах со счетом 7:5, 7:5 в матче третьего раунда Australian Open.
В матче протьив экс-первой ракетки мира Мухова подала три эйса против шести, сделала одну двойную ошибку против десяти и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 против четырех из 12 у Плишковой.
Соперницей Муховой в четвертом раунде будет бельгийская теннисистка Элиза Мертенс, которая также в двух сетах обыграла швейцарку Белинду Бенчич 6:2, 6:1.
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