Бондаренко и Надежда Киченок сыграют в парном разряде турнира в Австралии
В первом раунде украинки сыграют против американской пары.
Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок сыграют на турнире WTA Philip Island Trophy в австралийском Мельбурне в парном разряде.
Первыми соперницами украинской пары в основной сетке турнира станут американские теннисистки Мэдисон Брэнгл и Лорен Дэйвис. 80 и 85-я номера мирового рейтинга WTA в парах соответственно.
В случае победы над американками Надежда Киченоке и Бондаренко во втором раунде сыграют против шестых сеянных, бельгийских теннисисток Кирстен Флипкенс и Грет Миннен.
Напоминаем, что сестра Надежды Людмила Киченок вместе с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко сегодня вышла в третий раунд турнира Australian Open в парном разряде.
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