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Бондаренко и Надежда Киченок сыграют в парном разряде турнира в Австралии

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В первом раунде украинки сыграют против американской пары.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
Getty Images

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок сыграют на турнире WTA  Philip Island Trophy в австралийском Мельбурне в парном разряде.

Первыми соперницами украинской пары в основной сетке турнира станут американские теннисистки Мэдисон Брэнгл и Лорен Дэйвис. 80 и 85-я номера мирового рейтинга WTA в парах соответственно.

В случае победы над американками Надежда Киченоке и Бондаренко во втором раунде сыграют против шестых сеянных, бельгийских теннисисток Кирстен Флипкенс и Грет Миннен.

Напоминаем, что сестра Надежды Людмила Киченок вместе с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко сегодня вышла в третий раунд турнира Australian Open в парном разряде.

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Теги: WTA, Надежда Киченок, Катерина Бондаренко
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