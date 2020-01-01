Бондаренко и Надежда Киченок сыграют в парном разряде турнира в Австралии

В первом раунде украинки сыграют против американской пары.

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок сыграют на турнире WTA Philip Island Trophy в австралийском Мельбурне в парном разряде.

Первыми соперницами украинской пары в основной сетке турнира станут американские теннисистки Мэдисон Брэнгл и Лорен Дэйвис. 80 и 85-я номера мирового рейтинга WTA в парах соответственно.

В случае победы над американками Надежда Киченоке и Бондаренко во втором раунде сыграют против шестых сеянных, бельгийских теннисисток Кирстен Флипкенс и Грет Миннен.

Напоминаем, что сестра Надежды Людмила Киченок вместе с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко сегодня вышла в третий раунд турнира Australian Open в парном разряде.