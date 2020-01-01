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Цуренко прошла в основную сетку турнира Philip Island Trophy

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Леся Цуренко выступит на турнире в Мельбурне после поражения в квалификации.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет в основной сетке турнира WTA Philip Island Trophy, который проходит в австралийском Мельбурне.

Цуренко, которая уступила в квалификации турнира немке Моне Бартель, попала в основную сетку после того, как с турнира снялась испанская теннисистка Паула Бадоса.

Соперницей украинской теннисистки в первом раунде  Philip Island Trophy будет румынска теннисистка Патричья Циг, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге WTA.

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Теги: WTA, Леся Цуренко
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