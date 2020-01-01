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Надаль обыграл Норри в матче третьего раунда Australian Open

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Рафаэлю Надалю для победы снова хватило трех сетов.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл британца Кэмерона Норри в матче третьего раунда Australian Open.

Первый сет завершился на тай-брейке со счетом 7:5. Надаль при этом не смог реализовать три брейк-пойнта, чем дважды воспользовался его визави.

В начале второй партии теннисисты обменялись двумя выигранными геймами на своих подачах, на последней из которых, в четвертом гейме, Надаль снова не реалищовал два брейк-пойнта. Однако после этого испанец забрал четыре гейма подряд и выиграл сет 6:2.

Третий сет испанец начал с выигранной своей подачи и еще одного не реалищованного брейк-пойнта. После этого оба теннисиста начали выигрывать геймы на своих подачах и довели счет до 6:5 в пользу Надаля, при котором второй ракетке мира удалось реализовать первый же брейк-пойнт в решающем гейме и выиграть сет 7:5.

В четвертом раунде Надаль сыграет против итальянского теннисиста Фабио Фольини, который также в трех сетах обыграл австралийца Алекса де Минора. 

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Теги: ATP, Australian Open, Рафаэль Надаль
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