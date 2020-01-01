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Плишкова вылетела из третьего круга Australian Open

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Теннисистка потерпела поражение от Каролины Мухиной.
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
Getty Images

Шестая ракетка мира Каролина Плишкова покинула розыгрыш Australian Open после третьего круга.

Ее обыграла соотечественница Каролина Мухова.

Третий круг, Australian Open

Каролина Мухова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия) 7:5, 7:5

Во второй партии Плишкова проиграла семь геймов подряд, когда вела 5:0. Более рейтинговая теннисистка допустила 10 двойных ошибок и смогла реализовать лишь треть своих брейк-поинтов (4/12).

Благодаря это победе, Мухова повела в счете личных встреч 2:1.

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Теги: Каролина Мухова, Каролина Плишкова, Australian Open
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