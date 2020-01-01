Плишкова вылетела из третьего круга Australian Open
Теннисистка потерпела поражение от Каролины Мухиной.
Шестая ракетка мира Каролина Плишкова покинула розыгрыш Australian Open после третьего круга.
Ее обыграла соотечественница Каролина Мухова.
Третий круг, Australian Open
Каролина Мухова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия) 7:5, 7:5
Во второй партии Плишкова проиграла семь геймов подряд, когда вела 5:0. Более рейтинговая теннисистка допустила 10 двойных ошибок и смогла реализовать лишь треть своих брейк-поинтов (4/12).
Благодаря это победе, Мухова повела в счете личных встреч 2:1.
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