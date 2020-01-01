Свитолина: Я стараюсь просто трудиться и прорабатывать все до мелочей

Первая ракетка Украины вышла в 1/8 финала Australian Open.

Украинская теннисистка Элина Свитолина готова к поединку против американки Джессики Пегулы в рамках четвертого круга Australian Open.

Об этом теннисистка рассказала в комментарии Большому теннису Украины.

“Пегула - достаточно агрессивный игрок, хорошо передвигается по корту, она здорово прибавила за последний год. Я понимаю, какими будут тактика и план на игру, буду стараться восстановиться и быть готовой к этому матчу“, - заявила она.

Также Свитолина добавила, что она полностью довольна своим выступлением на турнире.

“Сейчас я довольна своим выступлением, я провела хорошие матчи здесь и в Абу-Даби. Я чувствую себя в отличной физической форме. У меня не было простых матчей, я хорошо отыграла и пока все складывается здорово.

Мне удалось хорошо адаптироваться к условиям - это хороший знак. Но пока только середина турнира, впереди еще много матчей и испытаний. Я стараюсь просто трудиться и прорабатывать все до мелочей, чтобы справиться с каждой ситуацией, в которой оказываюсь“, - рассказала спортсменка.