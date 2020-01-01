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Людмила Киченок вышла в третий круг Australian Open в парном разряде

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Украинка впервые выступит в третьем круге турнира в Австралии.
Людмила Киченок и Елена Остапенко
Людмила Киченок и Елена Остапенко
Getty Images

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в третий раунд турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Украинско-латвийский дуэт сумели обыграть представительниц Румынии Ралуку Олару и Андрею Миту.

Australian Open. Парный разряд. Второй круг
Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) - Ралука Олару/Андрея Миту (Румыния) 6-1, 1-6, 6-1

Поединок длился 1 час 39 минут. За это время Киченок и Остапенко сумели сделать семь эйсов, допустить пять двойных ошибок.

Румынки, в свою очередь, выполнили две подачи навылет, но при этом допустили семь двойных ошибок.

Стоит отметить, что украинская теннисистка впервые выступит в третьем круге на “мэйджоре“ в Австралии.

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Теги: Людмила Киченок, Елена Остапенко, Australian Open
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