Людмила Киченок вышла в третий круг Australian Open в парном разряде

Украинка впервые выступит в третьем круге турнира в Австралии.

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в третий раунд турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Украинско-латвийский дуэт сумели обыграть представительниц Румынии Ралуку Олару и Андрею Миту.

Australian Open. Парный разряд. Второй круг

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) - Ралука Олару/Андрея Миту (Румыния) 6-1, 1-6, 6-1

Поединок длился 1 час 39 минут. За это время Киченок и Остапенко сумели сделать семь эйсов, допустить пять двойных ошибок.

Румынки, в свою очередь, выполнили две подачи навылет, но при этом допустили семь двойных ошибок.

Стоит отметить, что украинская теннисистка впервые выступит в третьем круге на “мэйджоре“ в Австралии.