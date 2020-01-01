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Свитолина пробилась в 1/8 финала Australian Open

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Украинка продолжает уверенно выступать на турнире.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла во втором круге представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и вышла в 1/8 финала турнира Открытого чемпионата Австралии.

Поединок длился 1 час 24 минуты. За это время украинка сделала один эйс, допустила две двойных ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 14.

Ее соперница не сумела выполнить ни одной подачи навылет, при этом допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из трех.

Третий круг, Australian Open
Элина Свитолина (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) 6:4, 6:0

Следующей соперницой Свитолиной станет Джессика Пегула (WTA 61) из США.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Australian Open
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