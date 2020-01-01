Переключиться на мобильную версию

Энди Маррей — Блаж Сола: Видеообзор четвертьфинала Челленджера в Италии

Комментариев: 0
Шотландец одержал непростую победу над словенским теннисистом.

Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 обыграл словенца Бража Солу в четвертьфинале турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

По ходу матча Маррей в двух геймах первого сета не смог реализовать по четыре брейк-пойнта, а в первом гейме второго сета — три. Тем не менее, шотландец уверенно провел тай-брейк второго сета, на котором довел матч до победы.

В полуфинальном матче соперником Маррея будет французский теннисист Матиас Бурж.

Напоминаем, что в полуфинал Челленджера в Бьелле также вышел украинец Илья Марченко, который сыграет против итальянца Федерико Гайо.

Поделись:
Теги: ATP, Челленджер, Энди Маррей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь