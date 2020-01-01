Энди Маррей — Блаж Сола: Видеообзор четвертьфинала Челленджера в Италии

Шотландец одержал непростую победу над словенским теннисистом.

Энди Маррей Getty Images

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 обыграл словенца Бража Солу в четвертьфинале турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

По ходу матча Маррей в двух геймах первого сета не смог реализовать по четыре брейк-пойнта, а в первом гейме второго сета — три. Тем не менее, шотландец уверенно провел тай-брейк второго сета, на котором довел матч до победы.

В полуфинальном матче соперником Маррея будет французский теннисист Матиас Бурж.

Напоминаем, что в полуфинал Челленджера в Бьелле также вышел украинец Илья Марченко, который сыграет против итальянца Федерико Гайо.