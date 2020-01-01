Энди Маррей — Блаж Сола: Видеообзор четвертьфинала Челленджера в Италии
Шотландец одержал непростую победу над словенским теннисистом.
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 обыграл словенца Бража Солу в четвертьфинале турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.
По ходу матча Маррей в двух геймах первого сета не смог реализовать по четыре брейк-пойнта, а в первом гейме второго сета — три. Тем не менее, шотландец уверенно провел тай-брейк второго сета, на котором довел матч до победы.
В полуфинальном матче соперником Маррея будет французский теннисист Матиас Бурж.
Напоминаем, что в полуфинал Челленджера в Бьелле также вышел украинец Илья Марченко, который сыграет против итальянца Федерико Гайо.
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