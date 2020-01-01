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Маррей вышел в полуфинал Челленджера в Биелле

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Экс-первая ракетка мира обыграл словенца Блажа Ролу.
Энди Маррей
Энди Маррей
facebook.com/thelta1

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей вышел в полуфинал турнира АТР серии Челленджер, который проходит в итальянской Бьелле.

В четвертьфинале Маррей одержал трудную победу в двух сетах над словенским теннисистом Блажем Ролой. В первом сете шотландец выиграл 6:4, а во второй партии для выявления победителя понадобился тай-брейк, в котором сильнее стал также Маррей — 7:5.

Всего экс-первая ракетка мира подал шесть эйсов против пяти, совершил три двойные ошибки против двух и реализовал три брейк-пойнта из 15 против двух из четырех у Ролы.

В полуфинале соперником Энди Маррея станет французский теннисист Матиас Бурж.

Напоминаем, что сегодня в полуфинал Челленджера в Бьелле также вышел украинский теннисист Илья Марченко.

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Теги: ATP, Челленджер, Энди Маррей
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