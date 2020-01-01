Цуренко выступит в квалификации турнира WTA в Австралии

В основной сетке заявлены две теннисистки из первой десятки.

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит в квалификации турнира WTA Phillip Island Trophy, который пройдет с 13 по 15 февраля в австралийском Мельбурне.

В единственном раунде квалификации турнира Цуренко сыграет против немецкой теннисистки Моны Бартель, которая занимает 212-ю позицию в мировом рейтинге.

В основной сетке Phillip Island Trophy заявлены София Кенин и Бьянка Андрееску, четвертая и девятая ракетки мира соответственно. Обе теннисистки, точно так же, как Петра Мартич и Йоанна Конта, которые входят в первую мировую двадцатку, начнут соревнования со сторого раунда.

Напоминаем, что сегодня украинский теннисист Илья Марченко вышел в полуфинал турнира АТП серии Челленджер в итальянской Бьелле.