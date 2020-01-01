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Симона Халеп — Вероника Кудерметова: Видеообзор матча Australian Open

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Румынская теннисистка одержала уверенную победу в двух сетах.

Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Румынская теннисистка Симона Халеп в двух сетах со счетом 6:1, 6:3 обыграла россиянку Веронику Кудерметову в матче третьего раунда Australian Open.

В этом матче Симона Халеп подала четыре эйса против одного, сделала три двойные ошибки против двух и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 при двух из четырех у Кудерметовой.

В четвертом раунде Australian Open соперницей Халеп будет польская теннисистка Ига Швентек, которая в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 обыграла француженку Фиону Ферро.

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Теги: WTA, Australian Open, Симона Халеп
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