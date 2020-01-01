Халеп одержала уверенную победу над Кудерметовой в матче Australian Open

Симона Халеп без проблем обыграла теннисистку, выбившую Марту Костюк.

Румынская теннисистка Симона Халеп в двух сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову в матче третьего раунда Australian Open.

В первом сете Халеп проиграла первый гейм на подаче соперницы, после чего выиграла шесть геймов подряд. Второй сет румынка также начала с проигранного гейма — в этот раз уже на своей подаче, однако в следующем гейме реализовала брейк-пойнт. Кудерметова еще раз смогла выйти вперед, сделав счет 2:3, однако после этого Халеп выиграла четыре гейма кряду и матч со счетом 6:1, 6:3.

В следующем матче соперницей Халеп станет полька Ига Швентек, которая также в двух сетах обыграла француженку Фиону Ферро.

Напоминаем, что Веронике Кудерметовой в первом раунде Australian Open проиграла украинская теннисистка Марта Костюк.