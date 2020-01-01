Марченко вышел в полуфинал Челленджера в Италии

Украинский теннисист в трех сетах обыграл четвертого сеяного.

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в полуфинал турнира ATP серии Челленджер в итальянской Бьелле, обыграв местного теннисиста Лоренцо Джустино.

Марченко уверенно выиграл первый гейм со счетом 6:2, реализовав два брейк-пойнта. Второй сет украинец начал с того, что повел 2:0, однако после этого Джустино выиграл шесть геймов кряду. В третьей партии соперники взяли по две свои подачи подряд, затем обменялись реализованными брейк-пойнтами и снова выиграли по две свои подачи подряд. А при счете 5:5 Марченко реализовал еще один брейк-пойнт, после чего закончил матч победой на своей подаче и итоговым счетом 6:2, 2:6, 7:5.

Украинский теннисист подал 11 эйсов против четырех, совершил семь двойных ошибок против двух и реализовал пять брейк-пойнтов из 22 против четырех из 13 у Джустино.

В полуфинале Марчеенко сыграет против победителя пары Даниэль Мазур (Германия) — Федерико Гайо (Италия).