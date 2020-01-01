Доминик Тим — Ник Киргиос: Видеообзор матча Australian Open

Третий номер посева совершил впечатляющий камбэк, проигрывая 0:2 по сетам.

Доминик Тим Getty Images

Австрийский теннисист Доминик Тим в пяти сетах обыграл австралийца Ника Киргиоса со счетом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в матче третьего раунда Australian Open.

В матче против Киргиоса третий номер посева подал 14 эйсов против 25, совершил одну двойную ошибку против двух и реализовал три брейк-пойнта из десяти против двух из восьми у Киргиоса.

В следующем матче Тим сыграет против болгарского теннисиста Григора Димитрова, который прошел в четвертый раунд после того, как его оппонент Пабло Карреньо Буста снялся во время второго сета.