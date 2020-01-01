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Тим одержал победу над Киргиосом в матче Australian Open

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Австриец совершил камбэк, проигрывая 0:2 по сетам.
Доминик Тим
Доминик Тим
Getty Images

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над австралийцем Ником Киргиосом в матче Australian Open.

Первые два сета выиграл Киргиос, который смог забрать два гейма на подачах Тима, при этом проиграв три брейк-пойнта.

Однако, в третьем сете австриец смог переломить ход игры. Сначала он забрал гейм на своей подаче, который при этом проиграл два брейк-пойнта. Потом реализовал свой брейк-пойнт, хоть и проиграл при этом два. После этого теннисисты не отдали ни одного гейма на своей подаче и Тим выиграл сет 6:3.

Четвертую партию третий номер посева начал с двух не реализованных брейк-пойнтов в первом гейме, однако реабилитировался при счете 4:4, забрав подачу Киргиоса в пятом гейме, а потом — шестой гейм на своих. Киргиос при этом не реализовал брейк-пойнт.

В пятом, решающем сете, забирая свои подачи, теннисисты дошли до счета 3:3, при котором Тим реализовал брейк-пойнт, а потом довел сет до победы и выиграл матч со счетом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

В следующем раунде соперником Тима будет болгарский теннисист Григор Димитров, который обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту, снявшегося во втором сете.

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Теги: ATP, Australian Open, Доминик Тим
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