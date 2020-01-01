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Джокович: Я спорил сам с собой в голове, сняться ли мне с матча

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Новак Джокович прокомментировал свою травму в время матча Australian Open.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о повреждении, из-за которого обращался к физиотерапевтам во время третьего сета матча Australian Open против Тэйлора Харри Фритца.

По словам Джоковича, в начале третьего сета во время приема с форхенда он почувствовал, что что-то случилось.

«Во время медицинского перерыва меня осмотрели, и я почувствовал сильную боль, я выпил самую большую дозу обезболивающих, которая была возможно. Я спорил сам с собой в голове, сняться ли мне с матча после двух геймов, потому что я не мог двигаться, поворачиваться, принимать, а мог только подавать. Не знаю, что произошло, но к началу пятого сета мне полегчало. Я просто старался остаться в игре, надеялся, что мне станет лучше и к концу четвертой партии мне действительно стало лучше», - приводит слова сербского теннисиста Большой теннис Украины.

Также Джокович сообщил о том, что у него разрыв мышцы и он не уверен, что сможет сыграть следующий матч против Australian Open против Милоша Раонича.

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Теги: ATP, Australian Open, Новак Джокович
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