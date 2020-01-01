Новак Джокович — Тэйлор Харри Фритц: Видеообзор матча Australian Open

Сербский теннисист одержал сложную победу в пяти сетах.

Новак Джокович Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл американского теннисиста Тэйлоа Харри Фритца в пяти сетах со счетом 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 в третьем раунде Australian Open.

За 3,5 часа игры Джокович подал 15 эйсов против 24, сделал пять двойных ошибок против одной и выиграл четыре брейк-пойнта из девяти против трех из 12 у Фритца.

Стоит отметить, что в третьем сете сербский теннисист обращался за помощью к физиотерапевту из-за болей в боку.

В следующем матче Джокович сыграет против канадского теннисиста Милоша Раонича.