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Джокович одержал драматическую победу над Фритцем в матче Australian Open

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Матч останавливали для того, чтобы зрители покинули трибуны.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Тэйлора Харри Фритца в драматическом матче четвертого раунда Australian Open.

Первые два сета матча прошли относительно спокойно. Американский теннисист уже в первом гейме первого сета создал брейк-пойнт, однако выиграть его не смог, а в пятом сете он уступил еще два брейк-пойнта. Сет закончился тай-брейком и победой Джоковича 7:6. Во втором сете оба теннисиста отдали друг другу в общей сложности шесть брейк-пойнт и сербский теннисист выиграл 6:4.

В третьей партии у первой ракетки мира начались проблемы. Джокович почувствовал боль в боку и обратился за помощью к физиотерапевтам, а Фритц забрал сет 6:3. А в следующей партии зрители были вынуждены покинуть трибуны Род-Лэйвер-Арены — в штате Виктория снова вступили в силу карантинные ограничения.

Судьба матча решалась в пятом сете, первые пять геймов которого соперники выиграли по очереди. При счете 3:2 на подаче Фритца Джокович создал и выиграл брейк-пойнт, почле чего забрал еще два гейма подряд и выиграл матч со счетом 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.

В следующем раунде Джокович сыграет против канадского теннисистка Милоша Раонича, который в четырех сетах обыграл венгра Мартона Фучовича.

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Теги: ATP, Australia Open, Новак Джокович
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