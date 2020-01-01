Джокович одержал драматическую победу над Фритцем в матче Australian Open

Матч останавливали для того, чтобы зрители покинули трибуны.

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Тэйлора Харри Фритца в драматическом матче четвертого раунда Australian Open.

Первые два сета матча прошли относительно спокойно. Американский теннисист уже в первом гейме первого сета создал брейк-пойнт, однако выиграть его не смог, а в пятом сете он уступил еще два брейк-пойнта. Сет закончился тай-брейком и победой Джоковича 7:6. Во втором сете оба теннисиста отдали друг другу в общей сложности шесть брейк-пойнт и сербский теннисист выиграл 6:4.

В третьей партии у первой ракетки мира начались проблемы. Джокович почувствовал боль в боку и обратился за помощью к физиотерапевтам, а Фритц забрал сет 6:3. А в следующей партии зрители были вынуждены покинуть трибуны Род-Лэйвер-Арены — в штате Виктория снова вступили в силу карантинные ограничения.

Судьба матча решалась в пятом сете, первые пять геймов которого соперники выиграли по очереди. При счете 3:2 на подаче Фритца Джокович создал и выиграл брейк-пойнт, почле чего забрал еще два гейма подряд и выиграл матч со счетом 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.

В следующем раунде Джокович сыграет против канадского теннисистка Милоша Раонича, который в четырех сетах обыграл венгра Мартона Фучовича.