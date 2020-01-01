Девушка, показавшая средний палец Надалю, оказалась фанаткой Свитолиной

Болельщица пришла на арену смотреть матч украинской теннисистки.

Девушка, которую вывели с трибун Australian Open из-за криков и неприличного жеста в адрес Рафаэля Надаля, оказалась фанаткой первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

"Единственная причина, по которой я оказалась на матче Надаля, в том, что у меня был билет на предыдущий поединок между Коко Гауфф и Элиной Свитолиной. После их матча я осталась посмотреть на скучного Надаля.

Когда охрана попросила меня уйти, я возмутилась и сказала: "Я зритель, я заплатила за билет, почему я не могу покричать?". Я кричала с трибуны и во время предыдущего матча, ведь я болела за Свитолину, ведь она одна из моих любимых теннисисток", - приводит слова девушки FOX Sports.

Ранее эта болельщица поделилась своим мнением о Рафаэле Надале.