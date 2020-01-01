Девушка, показавшая средний палец Надалю: Я думаю, что он скучный

Болельщица прокомментировала скандальную ситуацию на Australian Open.

Во время матча второго круга Australian Open, в котором играл известный испанский теннисист Рафаэля Надаль, произошел необычный инцидент.

Одна из зрительниц, присутствовавших на трибуне, что-то выкрикнула Надалю, а затем показала ему средний палец. В итоге ее увела охрана. После случившегося женщина пришла на радио Мельбурна, где дала интервью о случившемся.

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"Я определенно не фанат Надаля, я думаю, что он скучный и он постоянно проводит все эти свои ритуалы обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Сам факт того, что мои фотографии стали вирусными, показывает, насколько скучные у него матчи. Иначе зачем людям сосредотачивать внимание на зрителе? Мне немного неловко. Возможно, это не лучший образ, но что сделано, то сделано. Моя дочь была не очень довольна, и поэтому мне немного стыдно.

Я просто крикнула Надалю, чтобы он завязывал со своим ОКР, и он на меня посмотрел. Тогда я показала ему средний палец. За день я выпила всего бокал шампанского. Алкоголь действительно раскрепощает человека, но я вообще и в жизни такая.

А вот охрана была очень грубой. Они сказали: "Вам нужно идти", а я ответила: "Почему? Я зритель, я заплатила за билеты, почему мне нельзя немного покричать". Но я ушла", - приводит слова женщины couriermail.com.au.

Ранее Рафаэль Надаль предположил, что эта женщина была пьяна.