Удар Свитолиной - в пятерке лучших по итогам четвертого дня Australian Open

Представляем обзор лучших ударов дня на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг турнира Большого шлема Australian Open.

Сегодня, 11 февраля, украинка обыграла Кори Гауфф. Один из ударов Свитолиной в этом матче вошел в пятерку лучших по результатам игрового дня. Эпизод в исполнении украинки оказался на третьем месте.

Смотри также видео обзор матча Свитолина - Гауфф.