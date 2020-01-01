Удар Свитолиной - в пятерке лучших по итогам четвертого дня Australian Open
Представляем обзор лучших ударов дня на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг турнира Большого шлема Australian Open.
Сегодня, 11 февраля, украинка обыграла Кори Гауфф. Один из ударов Свитолиной в этом матче вошел в пятерку лучших по результатам игрового дня. Эпизод в исполнении украинки оказался на третьем месте.
Смотри также видео обзор матча Свитолина - Гауфф.
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