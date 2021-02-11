Проблемы со спиной могут помешать Надалю соревноваться на Australian Open

Рафаэль Надаль рассказал о своем здоровье.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в третий круг Australian Open. Теннисист рассказал, что рискует плохо выступить на турнире из-за проблем со спиной.

"Проблемы со спиной не под контролем. Я продолжаю делать все возможное на корте и проходить матч за матчем. Было важно меньше провести на корте, но я знаю, что время на исходе. Боль не проходит 18-19 дней, и, если мы не найдем способ от нее избавиться, то мне будет очень сложно достичь своей цели здесь.

Динамика неудовлетворительная. Мы пробовали различные процедуры. Завтра будет важный день, потому что мы постараемся найти новое решение. Если они не сработают, то я буду на грани, потому что третий круг будет более напряженным. Я уважаю Ммо, но сегодня не потребовалось больших усилий, поэтому я смог пройти дальше без особых неудобств со смягченной резаной подачей.

В таком матче, как сегодня - комфортном и не очень нервном - я могу справиться с подачей, но я знаю, что в следующих этого будет недостаточно. Чтобы соревноваться в третьем круге, нужно добиться некоторого прогресса. Я много общаюсь с Анхелем Руисом-Которро и местной командой врачей. Мы не ждем, что произойдет чудо, мы ждем, что лечение, которое мы попробуем, поможет, потому что есть шанс, что это решит проблему", - цитирует испанца Punto de Break.

Отметим, что в третьем круге Australian Open Надаль поборется с Кэмероном Норри.

Ранее сообщалось, что на матче испанца девушка на трибунах показала ему средний палец.