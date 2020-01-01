Надаль отреагировал на поведения девушки на Australian Open: Скорее всего она была пьяна

Рафаэль Надаль прокомментировал поведение одной из зрительниц на трибунах.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв Майкла Ммо. Во время этого поединка на трибунах находилась девушка, которая криками мешала испанцу подавать, а позже показала ему средний палец.

Надаль прокомментировал этот инцидент, предположив, что она выпила лишнего.

"То, что я выиграл в трех сетах, - это хорошо. Я все делал верно, возможно, мог что-то сделать и лучше, но я счастлив, что выиграл. Я выполнил свою цель на сегодня.



Что я думаю по поводу истории с той женщиной? Не знаю, наверное, этот жест она показывала мне. Возможно, она выпила слишком много джина или текилы. Странная была ситуация, но в то же время и забавная. Меня это не шокировало, просто было смешно. Я был удивлен, но также я думал, мол, бедная женщина. Потому что скорее всего она была пьяна", - цитирует Надаля Большой теннис Украины.