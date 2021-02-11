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Надалю во время матча болельщица показала средний палец

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В ответ испанский теннисист только улыбнулся.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно пробился в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, обыграв американца Майкла Ммо.

Во втором сете, когда Надаль подавал на сет, одна из болельщиц попыталась ему помешать сначала криками, а затем показав ему средний палец с трибун.

Агрессивная фанатка на матче Надаль - Ммо
Агрессивная фанатка на матче Надаль - Ммо

Надаль с юмором отреагировал на эту сцену, широко улыбнувшись. А чересчур агрессивную фанатку вывели с трибун сотрудники охраны корта.

Ранее сообщалось, что Свитолина вышла в 1/16 финала Australian Open.

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Теги: Рафаэль Надаль, теннис
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