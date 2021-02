Надалю во время матча болельщица показала средний палец

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно пробился в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, обыграв американца Майкла Ммо.

Во втором сете, когда Надаль подавал на сет, одна из болельщиц попыталась ему помешать сначала криками, а затем показав ему средний палец с трибун.

Надаль с юмором отреагировал на эту сцену, широко улыбнувшись. А чересчур агрессивную фанатку вывели с трибун сотрудники охраны корта.

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn