Надаль в 15-й раз вышел в третий круг Australian Open

Испанец в трех сетах одолел Ммо.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в третий круг Australian Open, обыграф представителя США Майкла Ммо. Поединок завершился со счетом 6:1, 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час и 49 минут. Надаль выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

Его соперник, занимающий 177-е место в рейтинге ATP, 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Второй круг, Australian Open

Рафаэль Надаль (Испания) - Майкл Ммо (США) 6:1, 6:4, 6:4

В третьем круге Надаль встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри.