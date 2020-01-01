Определились все участницы третьего круга Australian Open

Украинка Свитолина продолжает боротьбу.

В среду и четверг на кортах Мельбурна состоялись матчи второго круга одиночной сетки у женщин.

Смогла пробиться в третий раунд первая ракетка Украины Элина Свитолина, а прошлогодняя победительница турнира София Кенин выбыла из борьбы за титул.

Australian Open. Пары 1/16 финала (третий круг)

Верхняя часть сетки

Эшли Барти [1]

Екатерина Александрова [29]

Анетт Контавейт [21]

Шелби Роджерс

Белинда Бенчич [11]

Элиза Мертенс [18]

Каролина Мухова [25]

Каролина Плишкова [6]

Кайя Канепи

Донна Векич [28]

Дженнифер Брэди [22]

Кайя Юван [Q]

Джессика Пегула

Кристина Младенович

Юлия Путинцева [26]

Элина Свитолина [5]

Нижняя часть сетки

Сэ Шувей

Сара Эррани [Q]

Маркета Вондроушова [19]

Сорана Кырстя

Гарбинье Мугуруса [14]

Зарина Дияс

Онс Жабер [27]

Наоми Осака [3]

Арина Соболенко [7]

Энн Ли

Анастасия Потапова

Серена Уильямс (США) [10]

Ига Свёнтек [15]

Фиона Ферро

Вероника Кудерметова [32]

Симона Халеп [2]