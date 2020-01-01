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Определились все участницы третьего круга Australian Open

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Украинка Свитолина продолжает боротьбу.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В среду и четверг на кортах Мельбурна состоялись матчи второго круга одиночной сетки у женщин.

Смогла пробиться в третий раунд первая ракетка Украины Элина Свитолина, а прошлогодняя победительница турнира София Кенин выбыла из борьбы за титул.

Australian Open. Пары 1/16 финала (третий круг)

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1]
 Екатерина Александрова [29]

 Анетт Контавейт [21]
 Шелби Роджерс 

 Белинда Бенчич [11]
 Элиза Мертенс [18]

 Каролина Мухова [25]
 Каролина Плишкова [6]

 Кайя Канепи
 Донна Векич [28]

 Дженнифер Брэди [22]
 Кайя Юван [Q]

 Джессика Пегула
 Кристина Младенович

 Юлия Путинцева [26]
 Элина Свитолина [5]

Нижняя часть сетки

 Сэ Шувей
 Сара Эррани [Q]

 Маркета Вондроушова [19]
 Сорана Кырстя 

 Гарбинье Мугуруса [14]
 Зарина Дияс

 Онс Жабер [27]
 Наоми Осака [3]

 Арина Соболенко [7]
 Энн Ли

 Анастасия Потапова
 Серена Уильямс (США) [10]

 Ига Свёнтек [15]
 Фиона Ферро

 Вероника Кудерметова [32]
 Симона Халеп [2]

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Теги: Australian Open, Элина Свитолина
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